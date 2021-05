Buffon e il rapporto con Agnelli: "Con lui non potrebbero mai esserci pugnalate alle spalle"

vedi letture

L'ultima gara con la Juventus in Coppa Italia? E' stata una serata differente rispetto a tre anni fa, con meno commozione perché era un qualcosa di già vissuto. Quando acquisisci una certa esperienza con certe situazioni, riesci a gestirle meglio". Parla così Gianluigi Buffon, nell'intervista a Sky Sport: "Agnelli? Col presidente ho sempre avuto un rapporto di grande legame e fiducia, alcune volte è capitato di confrontarci su alcune situazioni, sempre nel massimo della trasparenza e della lealtà. Quando riesci ad avere un certo tipo di dialogo, vuol dire che si è creata quella sintonia giusta, sai che non ci saranno mai delle pugnalate alla schiena. Abbiamo vissuto una stagione delicata, in alcuni momenti difficile. Lui è un decisionista, un vulcano di idee, uno che ha delle ragioni valide e profonde per pensare delle determinate cose. E difficilmente qualcuno può dargli troppo. La cosa migliore che fa è portare a galla delle problematiche che dobbiamo avere il coraggio di affrontare".