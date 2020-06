Bundesliga, Bayern Monaco ancora campione! Lewandowski regala il 30° titolo

E sono otto. Il Bayern Monaco supera 1-0 il Werder Brema e si laurea campione di Germania per la 30a volta, l’ottava consecutiva. La formazione di Flick si è imposta di misura al Weserstadion grazie al gol del solito Lewandowski arrivato sul finire della prima frazione di gara. Nel finale la formazione bavarese è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Davies per doppia ammonizione. Domani toccherà al Borussia Dortmund contro il Mainz, con i gialloneri sicuri di non poter più raggiungere Neuer e compagni.