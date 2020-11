Buona la prima per Cioffi: "Impossibile chiedere più di così. Gotti ancora fuori? Non reggerei"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio all'Olimpico, il vice-Gotti Gabriele Cioffi ha commentato così la sua prima volta da primo allenatore: "Sono state meno di 24h di emozioni, una dietro l’altra. Per me non ci poteva essere una prima volta migliore. Mister Gotti però è una figura di riferimento per lo staff e per i giocatori, in poco tempo lui si è dovuto dileguare e io in un minuto mi sono dovuto calare in questa nuova realtà. Gotti fuori ancora? No, non reggerei io (ride, ndr). Ha costruito una squadra con grandi principi di unione e si è visto, oggi il volto era il mio ma il lavoro è tutto suo".