C'è negatività attorno al Genoa? Thiago Motta: "Mai questa sensazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, rispondendo così ad una precisa domanda sulla negatività che si respira attorno al Genoa: "Quando non arrivano i risultati possono crearsi dei dubbi ma da quando sono arrivato non ho mai avuto questa sensazione. Io vedo i ragazzi che sono felici di scendere in campo, allenarsi e dare il massimo. Sono felice delle prestazioni fatte fino ad ora e questa è la strada giusta".