C'è solo l'Inter. Ma la Juventus è in partita: 1-0 dopo 45 minuti

Un'Inter straripante. Avanti di un gol, ma che ha prodotto occasioni da rete in serie e ha più volte sfiorato il raddoppio. E' finito 1-0 il primo tempo a San Siro tra Inter e Juventus, anticipo serale della 34esima giornata di Serie A. Nel primi 45 minuti decisiva la sventola dalla distanza di Nainggolan dopo sette minuti sugli sviluppi di un corner, un tiro al volo che ha colto di sorpresa Szczesny e ha reso subito elettrizzante il clima al Meazza.

Juventus sorpresa dall'atteggiamento della squadra di Spalletti, che per larghi tratti della prima frazione ha cinto d'assedio l'area bianconera. Tra il 12esimo e il 13esimo, ad esempio, è andata a un passo dal 2-0 con Icardi prima e De Vrij poi. L'attaccante di Rosario ha messo in costante apprensione Chiellini e Bonucci con i suoi movimenti ed è andato a un passo dal gol anche al 30esimo, con una conclusione a botta sicura da pochi passi dalla linea di porta letteralmente murata da Matuidi.

Juventus in difficoltà. Lo ha capito subito Max Allegri che dopo 15 minuti ha messo fine all'esperimento difesa a tre con Emre Can sulla stessa linea di Chiellini e Bonucci per tornare a una più classica retroguardia a quattro. Modifica che al momento non è servita: le uniche occasioni bianconere sono arrivate da tiri dalla distanza: Bernardeschi al 18esimo, Ronaldo al 31esimo. Troppo poco per impensierire Handanovic e l'Inter, meritatamente in vantaggio dopo la prima frazione.