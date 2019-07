Cagliari, ag. Nandez: "C'è un principio di accordo, l'affare si farà"

© foto di Alessio Alaimo

Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha parlato poco fa all'emittente uruguaiana Sport 890, in merito alla trattativa per portare il suo assistito al Cagliari. Queste le parole del procuratore: "Abbiamo un accordo preliminare con il Cagliari, sono stati due giorni di negoziati in Spagna con i dirigenti del Boca Juniors. Se invieranno per iscritto ciò su cui ci siamo accordati, l'affare si farà".