Cagliari, ancora una sconfitta e contestazione dei tifosi: 10 partite senza vittorie

Decima partita consecutiva senza vittorie per il Cagliari. È crisi nera per la squadra di Maran, che non riesce a conquistare i tre punti dal 2 dicembre scorso, quando riuscì a battere 4-3 la Sampdoria in casa. Proprio il pubblico della Sardegna Arena sembra essersi stufato del rendimento dei rossoblù: dopo aver intonato, a inizio partita, il classico coro che invita a tirare fuori gli attributi, è andata in scena la contestazione al fischio finale.