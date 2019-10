© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mille emozioni e grande spettacolo alla Sardegna Arena. Cagliari e Bologna danno vita a un match vibrante, vinto per 3-2 dai padroni di casa grazie a una grande ripresa: Santander illude i felsinei, Joao Pedro e Simeone ribaltano il punteggio e fanno volare i sardi al quinto posto in classifica.

Rolando Maran 7 - Dopo i miracoli sulla panchina del Chievo, ha trovato la sua isola felice. Il suo Cagliari è ambizioso e ha cominciato il campionato nel migliore dei modi: quinta vittoria in dieci partite, trascinato dalla carica di Nainggolan e Nandez e dalle reti di Joao Pedro e Simeone. L'Europa resta un sogno, ma l'appetito vien mangiando e gli isolani daranno filo da torcere a tutti, fino alla fine. Dopo un primo tempo balbettante, i rossoblù tornano in campo trasformati e riescono a conquistare altri tre punti.

De Leo-Tanjga 6 - Il Bologna viene punito da alcuni errori individuali e da un po' di sfortuna. Resta il rammarico per l'approccio della squadra nella ripresa e per qualche episodio, su tutti il gol annullato a Palacio. Tenere testa a una squadra agonistica come il Cagliari non è impresa facile, ma i felsinei ci sono riusciti, nonostante le assenze.