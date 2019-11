Cagliari, Carli: "Avremmo tenuto Barella. Detto no a Napoli e Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un cavallo purosangue". Intervistato dal Corriere dello Sport, il ds del Cagliari, Marcello Carli, non trova definizione migliore per il suo presidente Tommaso Giulini. Che avrebbe tenuto volentieri Nicolò Barella: "Alla lunga è stata inevitabile. Un giorno lo chiamò l'Atletico Madrid. Mandò me e disse che tanto non lo avrebbe ceduto".

Tanti no.

"Al Napoli, ma anche il Chelsea avrebbe fatto di tutto: Maurizio (Sarri, ndr) lo voleva nonostante il blocco del mercato".

E poi?

"Abbiamo capito che non avremmo potuto trattenerlo. Ora sono stupito: sapevo che avesse forza, ma non pensavo che potesse spiccare così rapidamente".