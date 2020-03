Cagliari, con l'arrivo di Zenga pronto il lancio di Walukiewicz

Ceppitelli fuori causa da fine ottobre 2019, Klavan in calo atletico e di rendimento, Pisacane solido ma troppo spesso ammonito. Ecco perché, quando la Serie A finalmente ricomincerà, in casa Cagliari salgono prepotentemente le quotazioni di Sebastian Walukiewicz, solido centrale polacco classe 2000 da luglio in forza ai rossoblù. Pupillo del presidente Tommaso Giulini, che nel gennaio 2019 ha anticipato tutti mettendo le mani sull'allora 18enne del Pogon Szczecin, scommettendo sul potenziale di uno dei pilastri delle nazionali giovanili polacche, il numero 40 rossoblù durante la gestione Maran ha trovato ben poco spazio: 4 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia e un totale di 505 minuti giocati. Pochini, forse, per dimostrare il suo vero valore. A maggior ragione, poi, se il reparto difensivo finora è stato tutt'altro che ermetico, specie dalla Lazio in avanti. Quando i rossoblù riprenderanno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, si spera nel weekend del 4 e 5 aprile prossimi, Walukiewicz cercherà di far di tutto per convincere il nuovo tecnico Walter Zenga a dargli qualche occasione in più rispetto al suo predecessore, contando magari anche all'abilità di lavorare con i giovani di Max Canzi, nuovo allenatore in seconda della Prima squadra.

COSA PUÒ DARE A ZENGA? – Sicuramente un suo inserimento tra i titolari darebbe alla squadra fisicità e capacità di impostare dalla difesa, anche se in marcatura il buon Sebastian deve ancora migliorare tanto. Ha vestito tutte le maglie delle giovanili della Polonia, dall'Under 15 all'Under 21, ma è evidente che se il classe 2000 vuole diventare un perno della nazionale maggiore deve ancora fare un salto di qualità. E come farlo, se non viene impiegato? Per tutti questi motivi, insomma, è facile pensare che alla ripresa dei lavori ad Asseminello, a partire da sabato 21 marzo (sempre che nel frattempo non venga ulteriormente rinviata la data, per via dell'emergenza coronavirus) tra i più attivi sul campo ci sarà proprio Walukiewicz, pronto a dimostrare di meritarsi quella fiducia che, fin qui, a Cagliari non gli è ancora stata data.