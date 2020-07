Cagliari, Despodov dice addio allo Sturm Graz: "Grazie per questo bellissimo anno"

Attraverso il proprio profilo Instagram il centravanti Kiril Despodov ha salutato lo Sturm Graz dove in questa stagione ha segnato otto reti in 19 presenze. Un saluto che sa di addio dopo che la squadra ha mancato la qualificazione alle coppe europee. “È ora di dirci addio, Sturm. Grazie per questo bellissimo anno, per la calorosa accoglienza e per i bei momenti. Vi auguro tutto il meglio per il futuro”. Il giocatore bulgaro tornerà così al Cagliari, proprietario del cartellino, che poi deciderà se tenerlo in Sardegna o cederlo nuovamente.