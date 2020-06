Sturm Graz, il ds avvisa il Cagliari: "Se andremo in Europa proveremo a tenere Despodov"

vedi letture

Lo Sturm Graz ha intenzione di trattenere l'attaccante Kiril Despodov, arrivato in prestito dal Cagliari, ma per farlo ha bisogno di conquistare una qualificazione in Europa. Lo rivela a Mbs.news il direttore sportivo Andreas Schicker: “Kiril sta andando alla grande e c'è molto interesse nei suoi confronti. È in prestito, ma stiamo pensando seriamente di prelevarlo a titolo definitivo. - continua Schicker – Se riusciremo a qualificarci per le coppe europee faremo tutto il possibile per trattenerlo a Graz”.