© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ct della Bulgaria, Peter Hubchev, ha spiegato che non chiamerà un altro giocatore al posto di Kiril Despodov. Questo perché la punta del Cagliari non sarà parte della Nazionale nelle gare verso Euro 2020, venerdì col Montenegro e lunedì col Kosovo. Il gicoatore, infatti, non ha recuperato da un infortunio e non è parte del gruppo Nazionale dopo la chiamata ricevuta.