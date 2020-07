Cagliari, Despodov pronto a giocarsi le proprie chance: "Voglio restare qui"

vedi letture

In un’intervista rilasciata all’emittente bulgara bTV Kiril Despodov ha allontanato le voci di mercato che vedono AEK Atene e Lorient sulle sue tracce e spiegato di voler restare a Cagliari per dimostrare il proprio valore: “Nei miei primi mesi a Cagliari mi sono trovato bene e la gente era contenta di me. Poi sono andato in Austria con un obiettivo che era quello di dimostrare di poter giocare in un campionato più importante. Penso di aver raggiunto buoni risultati e messo a segno tanti gol e assist con la maglia dello Sturm. - continua Despodov – Ora inizierà il precampionato con il Cagliari e voglio restare lì e giocarmi le mie chance”.