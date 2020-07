tmw Cagliari, futuro incerto per Despodov. L'AEK Atene attende alla finestra

L'AEK Atene ha messo gli occhi sull'attaccante Kiril Despodov, classe '96, di proprietà del Cagliari. Il futuro del bulgaro, che in questa stagione ha giocato con la maglia dello Sturm Graz collezionando 9 gol e 8 assist in 21 partite, è ancora in bilico dopo il mancato riscatto del club austriaco con il Cagliari che attende la fine della stagione per decidere se trattenerlo in Sardegna nella prossima stagione o cederlo altrove. Qualora il club decidesse per la seconda ipotesi l'AEK sarebbe in prima fila avendo già avuto contatti con l'entourage del giocatore.