Cagliari, dopo Lazio e Udinese sia benedetta la sosta

Due sconfitte di fila, contro Lazio e Udinese. Finora le due bestie nere di Rolando Maran da quando si è seduto sulla panchina del Cagliari. Tre incontri, tre ko sia contro i biancocelesti che con i friulani. E, statistiche alla mano, anche il prossimo turno non è dei più semplici visto che i rossoblù andranno a far visita alla Juventus di Maurizio Sarri. Eppure, in questa prima parte di stagione, il Cagliari ha dimostrato di potersela giocare davvero ad armi pari con tutti (Bergamo docet) e, soprattutto, di riuscire a sovvertire tradizioni non sempre positive (Fiorentina e Napoli, giusto per fare due esempi). La sosta natalizia arriva forse nel momento migliore per ricaricare le pile, oltre a rompere un’inerzia negativa di un dicembre avaro di soddisfazioni, tolto il doppio scontro con la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Gennaio sarà un mese molto importante per capire davvero le ambizioni di questo Cagliari, ora al sesto posto e in piena corsa per l’Europa.

COSA DIRÀ IL MERCATO? – Soprattutto perché tra qualche giorno riaprirà il mercato nella sua consueta finestra invernale. Il club rossoblù non è atteso a grandi rivoluzioni in entrata, mentre potrebbe essere più caldo in uscita. Ballano alcune situazioni, soprattutto di elementi che finora non hanno trovato molto spazio vista la caratteristica di Maran di non stravolgere più di tanto l’undici titolare. Il prossimo rientro in campo di Alessio Cragno apre le porte a una cessione nel reparto portieri, con Robin Olsen principale candidato a lasciare l’isola. Così come a marzo sarà il turno di Pavoletti di rientrare in gruppo e si vedrà chi sarà il prescelto per concedergli il posto in lista. Insomma, a Cagliari si preannuncia un gennaio caldo, a dispetto delle previsioni meteo, nel quale Maran e i suoi ragazzi sono chiamati a continuare a cullare il sogno europeo.