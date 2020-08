Cagliari, è l'ultima di Zenga. Giulini: "Cambiamo allenatore. Di Francesco la prima scelta..."

vedi letture

E' l'ultima di Zenga? E' la domanda posta a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che dopo aver analizzato questa stagione ha di fatto dichiarato il cambio di allenatore dopo la gara di questa sera: "Giocare negli stadi vuoti è desolante, anche perché non c'è una progettualità nell'immediato. Non possiamo andare avanti così, è stato fatto un grande lavoro per ricominciare però ora mi auguro si possa tornare al lavoro per il ritorno dei tifosi. Sulla nostra stagione il 2020 è stato devastante, abbiamo fatto troppi pochi punti. Avevamo la speranza di rimanere attaccati ai posti per l'Europa e c'è delusione: ritrovarci oggi 13esimi non è soddisfacente, anche se con Maran abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata e Zenga abbia conquistato i punti per salvarci. Abbiamo ragionato se ripartire da uno di loro due, ma abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto. Di Francesco? Potrebbe essere la nostra prima scelta".

A breve l'intervista integrale a Sky di Giulini