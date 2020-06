Cagliari e Toro spreconi, la sfida di Bergamo non era da 4-1: gli expected goals dei recuperi

Come sarebbero dovuti finire i quattro recuperi in base alle occasioni costruite? Grazie all'aiuto di 'undestat.com', vi proponiamo la classifica degli expected goals (indice sempre più utilizzato e affidabile per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre) dei quattro recuperi del 25esimo turno.

In base alle occasioni create, il Cagliari avrebbe dovuto avere la meglio dell'Hellas Verona che invece è stato molto cinico nel capitalizzare le occasioni a disposizione. Molto più equilibrata del previsto Atalanta-Sassuolo e infatti, nonostante il 4-1 finale, Gollini è stato tra i migliori in campo.

Avrebbe meritato vittoria ben più ampia l'Inter di Conte contro la Samp, partita finita 2-1. Il Torino, che contro il Parma non è andato oltre il pareggio, ha costruito molte più occasioni da rete degli ospiti: avrebbe dovuto segnare tra le due e le tre reti, non è andato oltre la rete di Nkoulou.

In basso il grafico riassuntivo (il dato degli expected goals è quello sotto il risultato)