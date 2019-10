© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale rossoblù Paolo Faragò ha presentato la sfida tra Cagliari e SPAL ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo cambiare rotta in casa, abbiamo fatto quattro punti, sono pochi. Oggi dobbiamo fare il massimo, serve cambiare il gioco rispetto all'anno scorso, perché sono cambiati gli interpreti. Ci siamo preparati bene in settimana e sicuramente lo metteremo in campo. Pavoletti e Simeone sono forti, ma hanno un modo diverso di giocare. Con Pavoletti serviva la palla alta, Simeone è più versatile, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche e farlo rendere al meglio".