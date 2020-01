Cagliari, Faragò: "Sfidiamo di nuovo l'Inter, servirà qualcosa di diverso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Pancrazio Faragò, esterno del Cagliari, parla ai microfoni di Sky del momento della sua squadra dopo il pari contro il Brescia dello scorso weekend, che ha interrotto la serie di sconfitte dei sardi: "Ci siamo un pochino ripresi, abbiamo giocato bene e avremmo meritato di vincere, era importante raccogliere una buona prestazione. La piccola crisi? Abbiamo giocato contro squadre molto forti, abbiamo offerto un po' di meno quanto ci saremmo aspettati ma ora dobbiamo voltare pagine, domenica c'è un'altra squadra fortissima".

L'Inter con cui avete giocato una settimana fa. A proposito, come ti trovi in difesa?

"Mi sto applicando, ogni giorno in allenamento provo a migliorare e ascolto i consigli dei miei compagni di reparto. Con l'Inter abbiamo giocato meno di una settimana fa, ma sappiamo di doverla affrontare in modo diverso".

Ti aspettavi un campionato del genere da parte vostra?

"Stiamo al di sopra delle aspettative, ma il mercato estivo ci ha portato grandi giocatori, sia dal punto di vista tecnico che del carisma, quindi una crescita era fisiologica. Siamo sesti e ce lo siamo meritato. Adesso ritroveremo Cragno e Pavoletti, sono sicuro che ci daranno una mano".