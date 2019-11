Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Nandez dal 1'. C'è Vlahovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina:

Maran ritrova sull'out sinistro Pellegrini, che ha scontato la squalifica e ripropone titolari a centrocampo Nandez e Cigarini, con Oliva e Castro, eccellenti nell'ultima sfida a Bergamo, in panchina. Cacciatore vince nuovamente il ballottaggio con Faragò e Klavan viene confermato per la terza partita consecutiva al centro della difesa al fianco di Pisacane. Grande ex della sfida Giovanni Simeone, reduce da una stagione pessima l'anno scorso a Firenze e rilanciatosi in Sardegna. L'argentino farà coppia d'attacco con Joao Pedro, fresco di rinnovo contrattuale.

Montella ritrova Pezzella, Lirola e Caceres, riporoponendo così il 3-5-2 con Vlahovic punta centrale affiancato da -Federico Chiesa. Centrocampo unico reparto confermato con Badelj in regia affiancato da Castrovilli e Pulgar.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrin; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Montella.

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Bresme e Fiore.

IV UOMO: Giua

VAR: Doveri

AVAR: Giallatini