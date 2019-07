© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei calendari di serie A: "Sia Cragno che Pavoletti hanno avuto offerte importanti, vogliono rimanere a Cagliari. È arrivato Rog dal Napoli, speriamo possa arrivare anche Nandez".

A che punto è la trattativa?

"È una trattativa veramente complicata, speriamo di portarla a termine. Sta diventando estenuante, devono decidersi se darcelo o no".

E invece Defrel?

"Se ne discuterà in questa settimana, stiamo valutando una seconda punta e piace molto al mister. Non è una trattativa facile, speriamo di toglierci un dente come Nandez".

Nainggolan può essere una pista percorribile?

"Eravamo d’accordo con il nostro direttore, o Rog o Nandez. Poi mi sono fatto prendere da un briciolo di follia, ma devo anche pensare ai conti. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba".