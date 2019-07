© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei calendari di serie A: "Grazie a Cellino ci sarà il tutto esaurito alla prima giornata, sarà una buona notizia anche per il calciomercato".

Nainggolan è un obiettivo?

"Mi stai parlando di un calciatore dell’Inter, non c’è nulla di concreto. Se dovesse andar via dall’Inter non c'è una piazza gradita come Cagliari, ma al momento è fantacalcio".