© foto di Federico Gaetano

A volte ritornano. Nel caso è Naithan Nandez, centrocampista ora al Boca Juniors, uruguaiano che da lungo tempo è accostato ai club di Serie A. Tra questi anche il Cagliari che studia con forza Marko Rog del Napoli ma che, spiega Sky Sport, ha preso contatti anche per valutare il giocatore degli Xeneizes per l'eredità di Nicolò Barella che è atterrato a Linate ed è pronto per firmare con l'Inter.