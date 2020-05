Cagliari, il futuro di Nainggolan è un rebus: sul belga ci sono Milan, Roma e Fiorentina

vedi letture

Arrivano importanti novità da Cagliari per quanto riguarda il futuro di Radja Nainggolan. Secondo quanto riporta il portale calciocasteddu.it, il rossoblù è conteso da diverse società in Serie A tra cui lo stesso Cagliari che non vuole privarsi del centrocampista malgrado sembra quasi impossibile che riesca a trattenerlo. L'Inter vorrebbe ricavare una cifra tra i 15 e i 20 milioni per limitare i danni della minusvalenza, ma la trattativa potrebbe essere al ribasso ed in lizza ci sono la Roma, che vuole riportarlo a Trigoria, il Milan, che rimane comunque defilato, ed appunto la Fiorentina, già interessata l'estate scorsa e pronta a tornare alla carica.