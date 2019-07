Cagliari, il post Barella è servito. Doppio colpo, Maran si gode la rosa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il post-Barella è servito. Addirittura, in duplice veste. Il Cagliari non lesina, rivoluziona il centrocampo dopo la cessione di Nicolò all’Inter, in un giorno solo mette a disposizione di Maran due rinforzi utili alla causa. Nella mattina di ieri, ha svolto le visite mediche di rito Marko Rog, in serata i rossoblù hanno definito l’arrivo di Nahitan Nandez. L’argentino è atteso per giovedì in Italia, al Boca andranno 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Un doppio affare da 33 milioni e rotti, considerando i 15 che andranno al Napoli per il giovane croato. Segnale chiaro delle ambizioni di patron Giulini, che nel dubbio non lascia ma raddoppia. Agonismo e tecnica, il cocktail che è partito con Barella è di nuovo pronto e miscelato. Il vero Rog non l’abbiamo ancora visto, ma tra Napoli e Siviglia ha dimostrato di valere; Nandez era corteggiato da tempo dai club italiani, in Argentina è raccontato come giocatore di valore, che dovrà crescere per aspirare alle big ma dei sardi può fare la fortuna.

Cosa manca? Non molto. Al netto di qualche uscita (Farias, magari Pajac), il grosso del mercato del Cagliari è già deciso. Con l’addio del brasiliano, non è escluso che si vada a cercare una ciliegina sulla torta per l’attacco. E poi, per quanto riguarda la fascia sinistra, si aspettano le valutazioni della Juventus sul futuro di Luca Pellegrini. A fine luglio, però, i rossoblù hanno già una rosa potenzialmente in grado di affrontare il prossimo campionato: i segreti della programmazione, una cosa non da tutti.