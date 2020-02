vedi letture

Cagliari, il ritorno al Bentegodi segnerà il futuro della panchina di Maran

Un ritiro che sarà il preludio di una gara da dentro o fuori per Rolando Maran. Il Cagliari a Verona, dovrà rispondere presente e tornare alla vittoria dopo 10 gare a secco ed è per questo che il tecnico con il club hanno deciso di partire per un ritiro anticipato a Coccaglio, nel bresciano. Il Bentegodi è uno stadio caro al tecnico dei sardi, visto il suo lungo trascorso al Chievo, ma in questo caso sarà anche decisivo per il suo futuro, visto che secondo La Gazzetta dello Sport, la sua conferma passa gran parte del risultato contro la squadra di Juric.