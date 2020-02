vedi letture

Cagliari, il ritorno di Ceppitelli dà un po' di respiro alla difesa

Più di tre mesi lontano da una partita ufficiale, dal minuto 82 di Torino-Cagliari, quando lasciò il posto a Klavan. Era il 27 ottobre scorso, e da allora Luca Ceppitelli è ai box per una fastidiosa fascite plantare che gli ha impedito di essere a disposizione di Maran. Ma, notizia di ieri, ora il centrale perugino e capitano del Cagliari è tornato ad allenarsi a pieno ritmo col gruppo: una preziosa boccata di ossigeno per il tecnico rossoblù, che da troppo tempo deve fare i conti con le scarse rotazioni nel reparto difensivo. Un recupero fondamentale anche alla luce dell'ennesimo infortunio occorso a Cacciatore, uscito al 23' della sfida contro il Genoa per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ecco perché poter contare nuovamente su Ceppitelli consentirà a Maran di avere la possibilità di scegliere: sia a livello di modulo (4-3-2-1 o 3-5-2), che di uomini. Difficile che il 30enne umbro possa giocarsi una maglia da titolare nella delicata gara di domenica pomeriggio contro il Napoli, già decisiva per continuare a cullare il sogno europeo: i tre punti, oltre al prestigio e al valore che la sfida contro i partenopei riveste nell'ambiente rossoblù, permetterebbero di continuare a far parte della corsa per il sesto posto, evitando il recupero delle inseguitrici e, soprattutto, che le squadre più in alto possano scappare.

STATISTICHE ELOQUENTI – Ma il ritorno in campo di Ceppitelli assume un valore anche statistico: analizzando le cifre, è facile notare come da quando il centrale umbro ha dovuto dare forfait il Cagliari sia passato da una media di 0,72 gol subiti a partita a una di oltre 2 a gara (8 nelle prime 9 giornate, 27 nelle successive 13). Dall'ultima apparizione del capitano rossoblù i suoi compagni hanno sempre subito almeno due gol a partita, tranne a Bergamo (clean sheet per Olsen), a San Siro con il gol di Lautaro e a Genova, dove ai liguri è bastato il tirocross di Pandev. Anche per questi numeri, insomma, Maran è ben felice di poter riavere a disposizione il suo capitano, pronto a mettersi nuovamente a disposizione del Cagliari per questa seconda parte di stagione dove si definiranno futuro e ambizioni del club rossoblù.