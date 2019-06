Cagliari, in programma incontri con Srna, Cigarini, Padoin e Cacciatore

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Cacciatore, Darijo Srna, Luca Cigarini e Simone Padoin: difficilmente rimarranno tutti, ma in questo momento il Cagliari sta parlando dei rinnovi contrattuali con tutti e in settimana sono previsti vertici con tutti. Stando a quanto riferisce Sky, l'intenzione del club è non modificare di troppo la rosa a disposizione di Maran e i quattro giocatori sono tutti in scadenza di contratto coi rossoblù.