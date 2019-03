© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cagliari in vantaggio dopo 31 minuti di gioco. Splendida punizione di Cigarini che imbecca Luca Ceppitelli, stacco imperioso del centrale difensivo che anticipa Perisic e di testa indirizza il pallone sul palo più lontano. 1-0 per la squadra di Maran contro l'Inter e primo gol stagionale per Ceppitelli.