Cagliari-Inter, cambia l'arbitro: Maresca prende il posto di Mariani

Si comunica che Maurizio Mariani, designato come Arbitro per la gara Cagliari - Inter, valida per la seconda giornata del Campionato di serie A 2019-2020, in programma domenica 1 settembre 2019, sarà sostituito dal collega Fabio Maresca.

Maresca sarà invece sostituito da Michael Fabbri come VAR nella stessa gara.

CAGLIARI - INTER

MARESCA h. 20.45

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR FABBRI

AVAR PRETI