Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Cagliari Joao Pedro: "Amo questa squadra, il Cagliari è una cosa per cui ti doni. È una stagione troppo importante per la società, per il centenario". Il brasiliano, incalzato, ammette senza problemi: "Sono pronto a restare a vita, sto troppo bene qui. Sono legato a questa società".

Il Cagliari sta vivendo una stagione fantastica, con i sardi capaci di conquistare 13 risultati utili consecutivi: "Siamo una squadra forte, si è visto. La nostra caratteristica è quella di pressare, uscire e ripartire. È il nostro gioco. Ora c’è tanta voglia di chiudere il girone di andata con un risultato positivo".