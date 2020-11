Cagliari, l'investimento è ok. Gabriele Zappa stupisce tutti e adesso punta anche l'azzurro

vedi letture

Due spezzoni di gare in avvio di campionato contro Sassuolo e Lazio prima di mettere le mani sul posto da titolare nel ruolo di terzino destro e non lasciarlo più. I due assist fino ad ora collezionati da Gabriele Zappa nelle sfide contro il Crotone e a Bologna - sottolinea il Corriere dello Sport - sono la conferma che la strada è quella giusta e il Cagliari inizia a fregarsi le mani per un ottimo investimento fatto l'estate scorsa (con poco più di tre milioni di euro si è assicurato il prestito con obbligo di riscatto del giocatore). Un investimento, quello di Giulini, che sembra già dare i suoi frutti perché il laterale cresciuto nelle giovanili dell'Inter si è già preso il posto in squadra e ora vuole continuare a stupire anche in azzurro - è riuscito a strappare anche la convocazione con l'Under 21 - per diventare quanto prima un top player nella massima serie.