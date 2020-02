vedi letture

Cagliari, la sfida con il Napoli per scoprire Pereiro

Un'assenza pesante, forse la peggiore possibile. Da quando l'arbitro Calvarese domenica scorsa ha estratto il cartellino giallo al 54', Radja Nainggolan sapeva di dover saltare la importantissima sfida contro il Napoli. Un match molto sentito su entrambi i fronti, specie in un momento delicato come quello attuale: da una parte i partenopei di Gattuso, desiderosi di mostrare anche in campionato il lato cinico e letale visto in Coppa Italia, dall'altra un gruppo come quello rossoblù alla ricerca della serenità perduta, dopo un girone d'andata da ricordare. Anche per questo la mancanza del Ninja, autentico perno di questo Cagliari, preoccupa Rolando Maran e i tifosi sardi, consapevoli dell'importanza del belga indonesiano nell'economia di gioco. Eppure, non tutti i mali vengono per nuocere: domani sera, salvo sorprese dell'ultim'ora, il posto di trequartista in coppia con Joao Pedro alle spalle del Cholito Simeone sarà occupato da Gaston Pereiro, principale rinforzo della campagna acquisti invernale del club isolano. L'uruguaiano, 25 anni, dovrebbe fare il suo esordio alla Sardegna Arena, dopo l'assaggio del quarto d'ora abbondante concessogli da Maran nella disgraziata trasferta di Genova.

CURIOSITÀ PER EL TONGA – Il debutto da titolare per l'ex Psv Eindhoven è la scelta più logica per il tecnico trentino, che già dovrà fare i conti con le assenze di Faragò e Cacciatore e il pressoché certo forfait di Rog, che potrebbe tornare in gruppo in vista della delicata sfida contro l'Hellas Verona. Pereiro è stato voluto fortemente dal presidente Giulini, che ha fiutato l'affare data la difficile situazione contrattuale del Tonga, che prima di arrivare a Cagliari aveva il contratto in scadenza a giugno 2020. Qualcuno ha fatto notare che le caratteristiche tecniche dell'ex Nacional poco si sposerebbero con il progetto tattico maraniano, ma un calciatore del peso di Pereiro, con esperienza internazionale sia a livello di club che di nazionale, non dovrebbe avere grosse difficoltà a integrarsi. E già da domani, a partire dalle 18, i tifosi del Cagliari potrebbero farsi un'idea più precisa di quello che sarà il suo contributo alla causa rossoblù, ancora in piena lotta per un posto in Europa League.