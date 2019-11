© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "I nostri obiettivi sono cambiati, in un anno importante come questo per la nostra società volevamo fare qualcosa di diverso e ci stiamo riuscendo. Vogliamo onorare il centenario nel migliore dei modi".