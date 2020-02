vedi letture

Cagliari, Maran: "Ceppitelli non riesce ancora a spingere, Cacciatore recuperato"

Intervistato dai canali ufficiali del Cagliari alla vigilia del match di campionato con l'Hellas Verona, l'allenatore dei rossoblù Rolando Maran ha fatto anche il punto sugli acciaccati: "Come stanno Ceppitelli e Cacciatore? Luca non riesce ancora a spingere per fornire le sue prestazioni abituali e questo lo può condizionare in gara. Fabrizio ha recuperato dall'infortunio, una semplice infiammazione muscolare, valuterò il suo eventuale impiego domattina”.