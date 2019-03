Cagliari, Maran: "Condizionati dagli infortuni. Servono punti in trasferta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto a Radio Anch'io Sport: "Venivamo da un momento particolare, siamo riusciti a vincere contro una grande e volevamo farlo per dare un segnale a noi stessi. Una vittoria meritata in un momento così contro una squadra come l'Inter ci dà grandissima gioia".

Cosa manca a questo Cagliari, che è ancora in una posizione di classifica pericolante?: "Quest'anno abbiamo raccolto molto poco in trasferta, cosa che non ha dato molto prestigio alla nostra classifica che non è consona alle aspettative di una squadra come il Cagliari. A Genova contro la Samp abbiamo dato un bel segnale, meritavamo almeno un punto".

Barella dovrebbe rimanere un anno in più a Cagliari?: "Farebbe bene al Cagliari tenere Nicolò un anno in più. Lui è pronto per una grande squadra, sta facendo bene anche in un momento topico della stagione. Quel che succederà a fine anno è da vedere".

Non crede che il Cagliari, con questa struttura, dovrebbe essere 3-4 posti più in alto in classifica?: "Sono convinto che i 3-4 punti in più siano nelle nostre corde. Dall'inizio di dicembre abbiamo dai 5 ai 9 assenti. Ora li stiamo recuperando e il finale di stagione può diventare importante".

Domenica la sfida decisiva col Bologna: "Sfida molto importante contro una squadra in salute. Sarà una gara molto difficile".

Come ha visto l'Inter venerdì?: "Credo che Luciano sia un grande allenatore e non è una sconfitta a Cagliari che ne pregiudica il giudizio. Credo che nell'Inter che ha perso venerdì ci sia soprattutto tanto merito del Cagliari. Non vado oltre perché mi viene difficile giudicare una squadra che ha giocato contro di noi".

Cragno si sta mettendo in mostra. Resterà?: "Sta bene a Cagliari, non vedo questo rischio. Il mercato poi è sempre particolare".