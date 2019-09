© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, ha analizzato così l'inserimento di ben sei giocatori nella formazione tipo del suo Cagliari: "È inutile negarlo, è una difficoltà: per noi è successo così, ma si può leggere il tutto in due modi. Può essere positivo o negativo, perché vuol dire che abbiamo grossi margini di miglioramento".