Cagliari, Maran e il piacevole imbarazzo di dover scegliere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan in gruppo, Cigarini pienamente recuperato, Ceppitelli e Pellegrini pronti a riprendersi la maglia da titolare. A caricare ulteriormente Rolando Maran e tutto l'ambiente rossoblù, oltre l'ottimo rendimento nelle ultime gare (3 vittorie su 3), ci ha pensato l'allenamento di venerdì sera che ha restituito al tecnico trentino anche Radja Nainggolan, il grande assente nel filotto di successi. E, con l'ex Inter e Roma, Maran potrà nuovamente contare sul recuperato Cigarini: un'abbondanza che non si vedeva da qualche settimana, insomma. Che dovrebbe preoccupare Juric e il suo Hellas Verona (quasi un derby per il buon Rolando), prossimi avversari dei rossoblù alla Sardegna Arena. La prova di Napoli ha ulteriormente cementato il gruppo, con un Castro nuovamente protagonista (e non solo per il gol decisivo al San Paolo), con un Simeone che cresce di condizione e con un Nandez monumentale. Domenica sera al Cagliari servirà però non abbassare la guardia, come già successo contro il Brescia, per evitare imbarcate che sarebbero deleterie per l'umore del gruppo e del pubblico, gasato dalle ultime prestazioni di Olsen e compagni. Poco spettacolari, forse, ma tremendamente concreti e cinici: il manifesto del calcio maraniano, che si è ben visto contro gli azzurri di Ancelotti, asfissiati dal forcing rossoblù e, probabilmente, scoraggiati dal continuo rimbalzare delle proprie conclusioni contro il muro eretto da Pisacane e Klavan.

MANOVRA AVVOLGENTE – Contro l'Hellas, però, il Cagliari sarà chiamato a far vedere quella manovra avvolgente ammirata contro il Genoa e, in alcuni tratti della partita, anche al San Paolo. In questo sarà centrale il ruolo di Castro, pronto a rientrare tra i titolari ma che dovrà vincere la concorrenza di Rog e, soprattutto, Nainggolan anche se è più probabile che il Ninja subentri nella ripresa, per poi essere al top per la gara di domenica prossima contro la "sua" Roma. In difesa spazio al ritorno di Pellegrini e Ceppitelli, che dovrebbero formare la retroguardia insieme a Pisacane – leonino a Napoli – e Cacciatore. Davanti pochi dubbi, con la coppia Simeone-Joao Pedro sempre più confermata alla luce degli ottimi risultati fin qui ottenuti.