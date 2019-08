© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parte male il campionato del Cagliari, battuto in casa dal Brescia dell'ex presidente Cellino. Un avvio da dimenticare quello della squadra di Rolando Maran che, ai microfoni di Rai Radio 1, non cerca scuse: "Una falsa partenza, che non volevamo per mille motivi. La partita è iniziata nel modo giusto, ma dobbiamo fare meglio: non siamo lucidi nelle scelte e a portare pressione. Le prime gare nascondono insidie ma speravamo di iniziare meglio. Dispiace per i tifosi, che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Il nostro stadio deve diventare un fortino. Ora rimbocchiamoci le maniche. Oggi siamo incappati in una giornata non brillantissima, lo abbiamo pagato a caro prezzo e più di quel che meritavamo. È mancato l'affondo finale, siamo stati in apprensione anche se le occasioni le abbiamo avute. Pavoletti? Non sembra nulla di preoccupante, domani valuteremo le sue condizioni" ha dichiarato il tecnico dei sardi.