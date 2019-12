Cagliari, Maran: "Terzo posto? Noi pensiamo solo a crescere"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Sassuolo:

Pensate al terzo posto?

"Noi pensiamo solo a domani senza guardare la classifica. Dobbiamo vivere questo campionato sapendo che domani sarà una partita contro una squadra dal grande potenziale. Dobbiamo essere bravi a pensare solo a quello senza pensare a nient'altro visto il valore degli avversari. Pensiamo alla nostra strada e alla nostra crescita".

Su cosa vi siete soffermati questa settimana?

"La settimana è stata strana perché ci siamo allenati poco. Giocare tre partite in sei giorni è inusuale ma è capitato a noi e cercheremo di farci trovare pronti. I ragazzi hanno dimostrato con grande abnegazione".

Cerri e Ragatzu, quanto è difficile scegliere dopo le risposte nelle ultime due partite?

"E' un piacere che mi rendano la vita difficile, significa che hanno lavorato bene e che si sono fatti trovare pronti. E' stato un bel segnale per me e la squadra. Sono le risposte di chi lavora bene".

Caso Nandez?

"Non se ne parla nello spogliatoio. Nahitan lavora bene. E' un probleam che no esiste. Lui lavora bene, è sempre partecipe e ha voglia di essere positivo per la causa e a me interessa solo questo".