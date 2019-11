Cagliari, Maran: "Vogliamo continuare a stupire superando i nostri limiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari e vincitore del Premio Viareggio Sport "Gherardo Gioè" ha parlato così alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Noi dobbiamo guardare in casa nostra. Abbiamo voglia di continuare a stupire senza paragonarci e confrontarci con nessuno cercando di superare i nostri limiti".

Pavoletti? "Lui e Cragno gli aspettiamo a braccia aperte perché li abbiamo persi proprio ad inizio campionato ed è un peccato, quando rientreranno alzeranno il livello".

Se mi ha stupito la prestazione contro la Fiorentina? "No, mi ha dato grande soddisfazione però questo sì, ma avevo visto lavorare la squadra nel modo giusto, anche se poi ci sono anche gli avversari in campo. Sono contento per un'isola intera perché con questa vittoria è riuscita ad arrivare ad una classifica prima della sosta che ha riempito di gioia tutti quanti".

Le prime due sconfitte in campionato? "Abbiamo perso immeritatamente probabilmente anche se la prima gara con il Brescia non abbiamo fatto bene, mentre con l'Inter sì. Sono convinto che le partite siano figlie del momento, era normale all'inizio avere qualche problemino."

Razzismo? "Ci sono i mezzi per poter intervenire in maniera selettiva, non fare di tutta l'erba un fascio e vanno usati".

VAR? "Ha dato molto, ma c'è ancora da perfezionare: stanno comunque lavorando bene".