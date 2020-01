© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan in vantaggio al 46' con un tiro di Rafael Leao deviato in rete da Pisacane. Bel lancio dall'out destra di Castillejo a pescare il portoghese che arpiona il pallone e calcia in porta, trovando la deviazione del difensore cagliaritano che beffa Olsen.