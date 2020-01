Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare, panchina per Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan:

Due novità per Maran, che ritrova Pisacane al centro della difesa. Sulla corsia con Cacciatore indisponibile giocherà Faragò. Pioli cambia modulo, in soffitta il 4-3-3 e primo sacrificato Suso, reduce da una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative. Ala destra Castillejo con Calhanoglu sull'out opposto, mentre Zlatan Ibrahimovic è schierato titolare, con Rafael Leao come partner d'attacco. In difesa confermato Calabria sulla corsia di destra con Conti in panchina. Presenti Reina, nonostante il passaggio all'Aston Villa sia imminente e Piatek, anch'egli con la valigia in mano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. A disp. Rafael, Cerri, Birsa, Oliva, Ionita, Lykogiannis, Castro, Ladinetti, Walukiewicz. All. Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. A disp. Reina, A. Donnarumma, Bonaventura, Suso, Piatek, Conti, Rebic, Krunic, Paqueta, Gabbia, Brescianini. All. Pioli.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

ASSISTENTI: Ranchetti e Rocca.

IV° UOMO: Dionisi.

VAR: Nasca.

AVAR: Del Giovane.