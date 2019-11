Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida vinta contro la Fiorentina: “Ho un legame forte con il Cagliari, sono sempre stato bene. Il presidente ha fatto degli investimenti importanti e voglio ripagarli. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni e va bene così. Il mio segreto? Lavoro, lavoro, lavoro. Vedo una squadra molto competitiva anche per chi gioca di meno e dà comunque il suo contributo. Io ho fatto una semifinale di Champions che non me la toglie nessuno, ma togliermi delle soddisfazioni con questa piazza è fantastico”.