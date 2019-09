Cagliari, Oliva: "Difficile allenarsi senza giocare. Ora sono felice"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Christian Oliva, centrocampista del Cagliari, ha parlato a L'Unione Sarda dopo l'esordio con vittoria contro il Napoli: "E' stata sicuramente una vittoria importante arrivata dopo tanti anni. Sono ovviamente contento per me e per la prima da titolare. E' stato difficile allenarsi e non giocare mai. Ora che è arrivato il mio momento non posso far altro di essere felice. Dobbiamo sempre aspettare il momento giusto per farci trovare pronti".