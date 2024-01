Ufficiale Ricordate Christian Oliva? L'ex centrocampista del Cagliari torna a casa, nel Nacional

Ritorno in Uruguay per Christian Gabriel Oliva Giménez, meglio noto semplicemente come Christian Oliva (27 anni, nell'immagine di copertina dell'articolo), centrocampista che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia del Cagliari. Rimasto in Sardegna dall'estate del 2019 all'inverno 2022, con di mezzo pure sei mesi in prestito al Valencia, era tornato a giocare a latitudini più vicine a casa.

Prima al Talleres de Cordoba, in Argentina, quindi un prestito fino alla scadenza del contratto in Messico, dove ha giocato la seconda metà del 2023 con la maglia del Juarez. Nelle scorse ore Oliva ha trovato una nuova squadra, che conosce benissimo essendo anche quella in cui è cresciuto come profilo del settore giovanile e si è lanciato da professionista, il Nacional di Montevideo. Ha firmato un accordo di durata annuale, fino al termine del 2024.