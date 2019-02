Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Biabiany, Maran sceglie Padoin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Padoin e non Srna, ma soprattutto l'ex Deiola e non Bradaric, sono le scelte di Rolando Maran per la sfida al Parma, in programma alle ore 18 come primo anticipo del sabato di campionato. Pavoletti e Joao Pedro, unici titolari rimasti a disposizione, guideranno l'attacco, con Ionita ad agire da collante tra centrocampo e reparto avanzato. Una linea mediana che ritrova Cigarini in regia, mentre in difesa il giovane Pellegrini agirà a sinistra e Padoin a destra, relegando quindi l'esperto croato alla panchina. Dove siede Romagna, in condizione però più che precarie.

Nel Parma tutto come da attese: con l'assenza di Scozzarella toccano a Stulac i compiti di regia, mentre in difesa Gobbi torna titolare in luogo di Gagliolo, squalificato. Queste le uniche vere novità di un undici che ormai sembra ben collaudato, con l'unica eccezione dell'attaccante di destra. A Parma, contro l'Inter, aveva iniziato Siligardi, la settimana prima, a Torino contro la Juve, era toccato a Biabiany: oggi la spunta nuovamente il francese, che sarà dunque il titolare al fianco di Gervinho e Inglese. Ancora panchina per Dezi, Diakhate e Machin, tutti in attesa dell'esordio ufficiale in maglia crociata.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Lykogiannis, Romagna, Srna, Bradaric, Ladinetti, Olive, Despodov, Doratiotto.

Allenatore: Maran.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

In panchina: Frattali, Begheria, Gazzola, Rigoni, Dezi, Sprocati, Machin, Diakhate, Siligardi, Ceravolo.

Allenatore: D'Aversa.