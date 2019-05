© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato così dal Workshop del club rossoblù del finale di stagione della formazione di Maran: "La squadra ha provato a vincere, ha giocato meglio nel primo tempo ed è inutile nascondere che siamo delusi, pensavamo di aver costruito qualcosa che valesse più del 15° posto. Abbiamo avuto degli infortuni che ci hanno condizionato".

Ripartirete da Maran?

"Qualche giorno fa abbiamo realizzato il rinnovo per altri tre anni, non abbiamo mai avuto dubbi, il lavoro suo e dello staff e la voglia di migliorare ha contagiato tutti quanti. La qualità del loro lavoro è stata chiara a tutti e qui dobbiamo ripartire".

Cigarini e Padoin, i giocatori in scadenza, rimarranno?

"Si aprono giornate in cui il direttore Carli lavorerà sui giocatori in scadenza. Sarà questione di poco tempo per tutte le situazioni da valutare".