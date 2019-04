Cagliari, Pavoletti: "A Cagliari sto benissimo. Da ragazzo tifavo Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, è intervenuto a Tiki Taka, su Canale 5: "Sul gol al Torino l'ho colpita bene ed è andata dritto all'angolino. Certo che conto i gol! Visto che non ne faccio tantissimi... Prima, da ragazzo, ero tifoso del Milan. Napoli? Mi son divertito. Pochi minuti ma mi sono divertito. Magari oggi, con uno come Ancelotti che dà spazio ad una rosa un po' più ampia, qualche spezzone in più l'avrei potuto fare".

Barella: "Nico ci sta facendo fare la differenza. L'ha sempre fatto, perché ricordo che anche l'anno scorso, pur così giovane, si è preso tanti rigori pesanti. Può solo che migliorare e merita tanto, come ragazzo sta crescendo. Ogni allenamento dà il massimo, sembrano frasi fatte ma è un campioncino. So che a gennaio non si voleva spostare, voleva raggiungere la salvezza con la squadra della sua città e poi magari vedrà".

SPAL-Juventus: "Penso che lo sbaglio più grande di tutti stia nelle inseguitrici che permettono alla Juve di poter giocare delle partite così, gestendo la situazione infortunati e sul fisico. A noi squadre che lottiamo per la salvezza non è andato tutto proprio a genio".

Cagliari come dimensione ideale: "La piazza è importante e c'è un presidente che vuole ingrandirsi e fare una squadra che possa divertire. A Cagliari sto benissimo".

Quagliarella: "Dimostrazione di grande uomo e di grandissimo professionista".

Dzeko: "Dopo averlo visto lo scorso anno ho pensato che fosse un attaccante completo, un regista offensivo moderno e mi sembrava una barzelletta che non riuscisse a segnare".